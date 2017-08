Cristian Mungiu premiato al Ventotene Film Festival 2017. L’intervista

In occasione del Ventotene Film Festival 2017, il regista rumeno Cristian Mungiu rilascia una intervista a Kaleidoscopia.it. A Mungiu è stato assegnato il premio “Vento d’Europa” per l’alto valore civile e profondamente umano del suo lavoro.

Quali sono stati i tuoi registi di riferimento?

Mungiu. Non ho avuto veri e propri registi di riferimento. Io mi sono avvicinato al cinema semplicemente osservando la vita attorno a me; si potrebbe dire che ho attinto solo dal mio sguardo, lavorando con l’istinto, senza essere influenzato da altri registi o movimenti culturali. Certo, ho studiato, ho letto molto, mi sono occupato un po’ di giornalismo … ma non ho avuto una vera e propria educazione cinematografica.

Conosce il cinema italiano?

Mungiu. Ho visto le opere del Neorealismo, fondamentali, e poi ho conosciuto Nanni Moretti …

Che cos’è la “New Wave” rumena …

Mungiu. Mi hanno fatto molte volte questa domanda. Probabilmente semplificando è una reazione alla caduta del regime comunista; ovvero io e un altro gruppo di artisti abbiamo iniziato a voler mostrare il nostro paese senza filtri, una esigenza civile oltre che artistica … Io uso il mio paese, prima e dopo la caduta di Ceausescu, come similitudine universale dell’oppressione, della solitudine, del dolore, della speranza, delle diverse interpretazione della realtà.

Ecco, proprio di questo vorrei parlare, del tuo stile. Il tuo cinema a mio parere è fondato su un nudo e crudo realismo … è questa la tua idea di perfezione?

Mungiu. Non esiste un film perfetto né tanto meno una idea immutabile di perfezione. Il cinema cambia, cambiano le idee, ma l’importante è essere coerenti con ciò che si sente, con ciò che si vuole rappresentare … Non esiste purtroppo uno stile perfetto.

E allora qual è la linea che segui per il tuo lavoro?

Mungiu. Per me il cinema realistico è quello che principalmente parla del proprio autore. Voglio dire che tutti i miei film, indistintamente dall’argomento trattato, o dall’ambientazione temporale, parlano di me, della mia vita. “4 mesi 3 settimane 2 giorni” ad esempio in qualche modo parla della mia infanzia.

Il tuo cinema infatti è difficile da collocare sotto un genere specifico …

Mungiu. Questo forse perché i miei film sono soltanto realistici. Un film davvero realistico è molto di più della semplice trama che espone, il genere è ininfluente. Io non faccio commedie per far ridere la famiglia, semplicemente non è il mio lavoro. A me piace puntare le persone dritto negli occhi, scavare in loro.

Perchè i tuoi film sono sempre ambientati in Romania?

Mungiu. Perché è il mio paese, è il paese dove sono nato e che conosco. Come dicevo prima non dovete farvi ingannare o fuorviare, io uso la Romania ma quello che tratto vale per ogni paese, per ogni epoca. Ci tengo molto in questa specificazione, altrimenti si rimane confinati, come i “registi di regime”.

A proposito di regime, prima accennavi ad una reazione artistica e civile del dopo-Ceausescu …

Mungiu. Sì, ma non tanto a Ceausescu, piuttosto mi riferivo al Comunismo in genere. Tu pensa a cosa significhi una società fondata sulla non-proprietà; è una società che soffoca l’iniziativa privata e anche artistica, ecco perché ho detto “registi di regime”. Insomma, quella che vuole ogni totalitarismo è una società paranoica, dove non c’è una verità assoluta, ma solo una “verità ufficiale”.

Tu saprai che in Italia c’è una grande comunità rumena. Mi è capitato di incontrare molti tuoi connazionali che inneggiavano a Ceausescu, dicendo che era meglio della falsa e corrotta democrazia di oggi. Tu che ne pensi?

Mungiu. Io credo che il comunismo piace poeticamente forse solo a chi non lo ha mai avuto e vissuto totalmente, e mi riferisco ai paesi europei occidentali, compresa l’Italia. Il sistema comunista semplicemente collassa su se stesso. Occorrono principi salutari, anche se la libertà è fondata sul “santo” principio che la vita è sempre un rischio.

Dopo aver vinto la Palma d’oro a Cannes con “4 mesi, 3 settimane, 2 giorni” (2007) hai di nuovo shoccato il mondo del cinema con “Oltre le colline” (2012), il quale parla di una sorta di esorcismo e di lesbismo represso …

Mungiu. No, un attimo, tu hai voluto vederci questo ed io rispetto questa tua visuale, ma io ti rispondo che “Oltre le colline” è solo un film che parla d’amore, senza distinzioni. Certo, parla anche di fanatismo religioso, e dunque di una sorta di pratica esorcistica, ma non mi fossilizzerei su questo. Io volevo far emergere la terribile indifferenza sociale a qualcuno che chiede aiuto. Dal punto di vista religioso, oltre ogni polemica che c’è stata, posso dire che la fede è qualcosa di strettamente personale, ma tra la fede e la superstizione c’è un confine sottile, pericoloso, ecco, il film ruota intorno a questo. Io comunque ho cercato di narrare la storia senza far emergere una mia opinione.

Parlaci del tuo ultimo film, “Un padre, una figlia”. Sembra un film sul passaggio di consegna da una generazione all’altra. Quale messaggio hai voluto dare?

Mungiu. Non un messaggio preciso. Ma si tratta di una cosa più semplice e intima, come l’invecchiamento, il diventare genitori e i problemi di coerenza con se stessi. È un film che parla di quelle cose che capitano e non si aspettano, di quelle cose compromesse e come queste interferiscano con l’educazione di un figlio. Il dilemma del mondo reale influenzato dagli affetti, in questo caso l’affetto e la premura di un padre per sua figlia …

Beh, un problema che riguarda tutti i genitori. Tu hai figli?

Mungiu. Sì, ne ho.

Cosa dici, cosa consigli ai tuoi figli?

Mungiu. Questa sì che è una domanda … Beh, sicuramente non gli do soluzioni confezionate, anche perché non esistono; posso dirti invece che ai miei figli non direi mai ciò che non farei io, ma forse questo non basta. Quello dell’educazione, dell’iniziare il proprio figlio al mondo reale, è uno dei più grandi dilemmi dell’uomo. Il mio ultimo film è su questo.

Ignazio Gori