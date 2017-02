“Frantz” di François Ozon

Ci troviamo in una cittadina di campagna della Germania. La Prima guerra mondiale è da poco finita. E’ palpabile nell’aria il lutto di migliaia di vittime, tra cui il giovane Frantz, fidanzato della dolce Anna, che non si rassegna a questa grande e dolorosa perdita. Tutta la vicenda è permeata di contegno, pudore, umiliazione, ma anche di un dolcissimo romanticismo. Frantz è stato ucciso al fronte dai francesi e i suoi genitori hanno accolto in casa l’affranta Anna che ogni giorno si reca al cimitero sulla tomba del suo amato. Anna insomma sembra aver preso nel cuore della famiglia distrutta il posto che era del suo fidanzato, ma il dolore di questo nuovo gruppo, invece che stemperare, sembra crescere sempre più nel ricordo del ragazzo barbaramente ucciso. Un giorno arriva in città un giovane e misterioso francese, Adrien Rivoire, il quale conosce subito Anna e le dice di essere un amico fraterno di Frantz e di essere venuto lì per rendergli il dovuto omaggio. In realtà Adrien mente, perché è lui ad aver ucciso Frantz, a freddo, in uno scontro ravvicinato e attanagliato dal rimorso di coscienza vorrebbe avere il perdono della famiglia. Ma Anna si innamora di Adrien e pur scoprendo la verità accetta di vivere nella menzogna raccontando ai poveri genitori di Frantz quello che in realtà Adrien non è mai stato.

Ho cercato di riassumere l’ultimo film di François Ozon (*La piscina*, *Giovane e bella*, *Una nuova amica*) ma sarebbe impossibile descrivere a parole la magia sognante che accompagna questo gioiello, reso ancor più affascinante dall’opaco bianco e nero che sfuma – a seconda delle emozioni che si vogliono trasmettere – in tenui colori pastello. Guardando il film si ha la sensazione che tutto sia una farsa, un mistero, che ci sia il trucco di un sogno, di qualcosa di non detto, ma la cosa più sorprendente è la perfezione che il regista ha saputo cucire addosso a una storia solo apparentemente serena e semplice, ma in realtà terribilmente complessa e ambigua. Gli elementi principali della storia: l’educazione sentimentale di una giovane donna, il dramma della guerra, l’odio provocato dal nazionalismo (in questo caso tedeschi contro francesi), l’ineluttabilità della morte … sono solo il contorno al perno della vicenda, ovvero il sottotesto psicanalitico che lega Adrien alla sua vittima: cosa c’è infatti dietro questa non tacibile ossessione? Ozon lascia aperte tutte le porte per eventuali e diverse interpretazioni ed è tutta qua la misteriosa bellezza del film. Ad esempio perché Frantz, Adrien e poi anche Anna sembrano ipnotizzati dal quadro – quasi un leitmotiv – *Le sucidé* (Il suicidio) di Manet? A cosa allude Ozon con il tema del dipinto? A quale suicidio si fa riferimento visto che questo tema è assente dalla storia narrata?

Forse *Frantz* è solo un film di sentimenti, ma è la tecnica e la forma in cui sono raccontati, mostrati o celati, a suggestionare, ad affascinare, ad emozionare, e a farci dire che questo è davvero un gran film. Impeccabile. Puro nonostante l’ambiguità. Un film che esalta la vita.

Bravi tutti gli attori, Pierre Niney, Ernst Stotzner e Marie Gruber. Splendida Paula Beer nel ruolo di Anna.

Ignazio Gori

