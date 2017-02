“Il portiere e lo straniero” di Emanuele Santi

Lo sport – e il calcio in particolare – come motore di ricerca per indagare

l’animo umano. Sembra essere ormai diventato, grazie soprattutto al

giornalista e commentatore sportivo Federico Buffa, un nuovo modo di

raccontare la storia e di catturare l’attenzione di un raggio più ampio di

pubblico, quei giovani ad esempio, di tutto il mondo, che nel calcio ripongono

una fede passionale, parabola della vittoria e del fallimento della loro stessa

esistenza sociale.

Emanuele Santi, classe 1970, giornalista e scrittore calciofilo, con il libro *Il

portiere e lo straniero* (L’Asino d’Oro, 138 pp., Euro 12) ha voluto usare il

mito del calcio per riscrivere l’infanzia e la prima giovinezza del Premio Nobel

Albert Camus. Non tutti infatti conoscono la passione per il calcio nutrita

dall’autore de *Lo straniero*, il quale ha anche militato come portiere in una

squadra giovanile di Algeri, la sua città, e che solo un infortunio e altri

problemi fisici prolungatisi per tutta la vita, hanno impedito la continuazione

dell’attività sportiva. Santi dunque, con una vena storica e nozionistica,

ripercorre le origini del calcio nella terra di Algeria, evocando pionieri

impolverati che usavano involucri di stracci come pallone, dalle prime

influenze francesi, ai primi eroi locali, fino alla formazione delle prime equipe

formate esclusivamente da arabi. E poi le accese rivalità dei derby cittadini, dei

ragazzi nati in quartieri diversi, le temibili squadre che venivano dalle città del

deserto con i loro demoni in rivolta … Tutto questo fa da sfondo alla nascita

della passione di Camus per il calcio e contemporaneamente a quella per la

letteratura, da studente modello, promessa letteraria già alle prime classi

scolastiche scoperto da un lungimirante maestro, i sacrifici famigliari, fino

all’interessamento alle misere e sottopagate condizioni degli abitanti del

deserto, all’iscrizione del Partito Comunista, per arrivare infine alla scrittura,

con uno stile lapidario e poetico, di uno degli ineguagliati capolavori della

letteratura del Novecento, che è “Lo straniero”.

Quello di Santi non è solo un libro su Albert Camus ma è anche un viaggio

nell’identità di una nazione attraverso e i suoi “ santi proletari”; è come se si

partisse dal romanzo *I ragazzi della via Pal* di Ferenc Molnàr per raccontare

la storia sociale e politica dell’Ungheria fino alla mitica nazionale finalista

mondiale del 1938 e poi ancora nel 1954 con il leggendario Puskàs, eventocoronazione dell’identità e dell’orgoglio magiaro.

Il viaggio che lo stesso autore del libro compie ad Algeri, la città resa nota al

mondo da due capolavori cinematografici quali *Il bandito della Casbah* del

1937 di Julien Duvivier e *La battaglia di Algeri* di Gillo Pontecorvo risalente

al 1966, è il pretesto per ripercorrere le strade del giovane Camus, di

assaporare la stessa polvere, di respirare la stessa brezza marina, gli stessi

colori pastello di una città magica, unica. E allo stesso tempo è un libro

inchiesta e un viaggio iniziatico che ha qualcosa di estremamente personale,

come se l’autore, dopo averci spiegato la sua personale lettura de *Lo

straniero* avesse bisogno – coadiuvato dalla passione per il calcio – di recarsi

nei luoghi del noto romanzo e scoprire attraverso gli occhi del fantasma di

Camus una via da seguire, un qualcosa di prezioso che al lettore non è dato

completamente sapere, a volte nei panni di un arguto investigatore, altre come un turista impacciato che chiede strampalate indicazioni stradali ai brutti ceffi della Casbah, come Totò le Mokò.

Camus lottava contro la “desertificazione”, la desertificazione dell’anima,

come spiegato nel breve e meraviglioso romanzo *La caduta* ma il “deserto”

nella sua opera è fondamentale anche come sinonimo di indifferenza, una

indifferenza dilagante verso i popoli più poveri, oppressi, che al suo sguardo

erano quelli del deserto del nord Africa, ma non solo; e sarebbe davvero

interessante ampliare il pensiero di Camus al mondo di oggi, dove il mondo

arabo è purtroppo infangato dal terrorismo e dalla guerra dei paesi

industrializzati per il controllo del petrolio.

Forse il calcio – come rito religioso, parafrasando Pasolini – potrebbe salvare

l’anima più pura dell’uomo?

Era il sogno di Camus.

Ignazio Gori