“Sole Cuore Amore” di Daniele Vicari

Daniele Vicari è decisamente un autore di stampo “politico” e “civile”, sulla scia di Marco Bellocchio, Marco Risi e di pochissimi altri, nomina che gli viene attribuita soprattutto dopo “Diaz – Don’t Clean Up This Blood”, sui fatti incresciosi avvenuti durante il G8 di Genova. Ora lo spirito critico di Vicari ha generato “Sole Cuore Amore”, non un documentario ma un film di prosa girato come un documentario, crudo e assolutamente privo di elementi cinematografici, e con “elementi cinematografici” intendo quegli elementi che fanno riconoscere un’opera come un’opera di fantasia, artificio artistico.

Vicari sceglie di collocare questo strappo di storia odierna in una periferia romana che potrebbe essere qualsiasi periferia del mondo, un luogo di stenti, di piccole gioie, ingiustizie e paure quotidiane; ovviamente è tutto mostrato come attraverso uno specchio, per permettere allo spettatore l’immedesimazione completa con i personaggi, senza avere filtri (come dicevo prima) cinematografici, ovvero stereotipati. Le protagoniste sono due donne, che si barcamenano in esistenze molto poco affascinanti. La prima è Eli, (Isabella Ragonese, bravissima), barista che lavora in un bar del Tuscolano, con quattro figli a carico e un marito (Francesco Montanari) disoccupato e casalingo. Eli si alza tutti i giorni alle quattro e mezzo del mattino per prendere un improbabile bus che da Torvajanica la porterebbe a Roma. La seconda è Vale, (Eva Grieco), performer e danzatrice, amica del cuore di Eli, scombussolata dalla scoperta di essere lesbica. Quella di Eli e Vale è un’epica drammatica in senso puro, mostrata così come è, e questo fa del film un lavoro di alto valore sociale. Vicari infatti spurga dal montaggio qualsiasi cosa che non sia collegata direttamente al mondo del lavoro, quello della barista nel caso di Eli, e quello della performer notturna nel caso di Vale. La frustrazione delle due donne, obbligate a lavorare remissivamente di fronte a ogni ingiustizia, le renderebbe in altri casi completamente invisibili, non interessanti, ma Vicari è bravissimo nello scavare nella psicologia, spicciola, popolana, dei loro animi, nello sviscerare con un tocco, appunto documentaristico, i loro bisogni, che poi sono i bisogni di tutti: confidarsi, omettere un malore o un disagio per non compromettere il posto di lavoro, fare outing, andare a riprendere il proprio figlio febbricitante a scuola, le prime mestruazioni di tua figlia, la gelosia, i litigi con tuo marito dopo una scopata rifiutata per la troppa stanchezza, la ricarica mensile del cellulare, coprire una collega (musulmana e oggetto di razzismo) dopo una bravata o sostituirla per eccesso di altruismo ecc ecc. Insomma, la vita, semplicemente la vita, squallida e comune, di moltissime persone, ma che per Vicari sembra essere un piccolo universo compiuto e spietato.

Forse la trama è troppo ripetitiva, lenta e a tratti noiosa, ma si ha una svolta decisiva con l’avvento di una malattia cardiaca – spettro di che cosa? – che spingerà Eli a un tour de force per non perdere il lavoro e per non far preoccupare troppo il marito, e che la spingerà a un finale quasi fassbinderiano, una morte invisibile, “bianca”, nei sottopassaggi della metropolitana. Un finale disumano, commovente, che vale a livello poetico l’intera opera.

Si potrebbe inoltre forse troppo genericamente dire che si tratta di un film troppo schiacciato sulla responsabilità del voler dire, del voler mostrare a tutti i costi e a qualsiasi prezzo quello che noi tutti sappiamo sulla precarietà del lavoro odierno, sulle responsabilità della famiglia, ma a mio avviso il regista è riuscito a regalarci un “privato” autentico, disturbante appunto perché maledettamente vero, che non concede nulla al Bene e al Male, se possono ritenersi tali le ondulazioni della quotidianità.

“Sole Cuore Amore” non possiede il picaresco di “Non essere cattivo” di Claudio Caligari, e non dichiara l’urgenza suburbana interazziale di “Alì ha gli occhi azzurri” di Claudio Giovannesi, ma in quanto opera pura può essere messa alla stregua di quei film generazionali.

Ignazio Gori