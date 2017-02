“Un padre una figlia” di Cristian Mungiu

La vicenda si svolge in una piccolo centro di provincia della Romania, vicino Cluj. Tutto ha l’aria di una storia piccolo-borghese, con la casa popolare di un brav’uomo, medico d’ospedale, che ha visto inesorabilmente fallire tutti i suoi sogni libertari postcomunisti, dopo la caduta di Ceaușescu.

Questo medico imponente, dall’aria bonaria e rozza di un operaio, di un camionista, ha una moglie depressa, un’amante molto più giovane, una madre anziana, sola e malata, e una figlia molto carina per la quale egli, da buon padre premuroso, auspica un futuro migliore, che per un giovane romeno significa, trasferimento all’estero, e in questo specifico caso in Inghilterra; ma solo se supera a pieni volti l’esame di maturità la ragazza potrà usufruire di una preziosa borsa di studio.

Il soggetto del film è molto semplice, ma la regia di Mungiu rende il quotidiano una fitta rete di insidie che aumentano la tensione dello spettatore, quasi inconsapevole di quello che sta accadendo: perché il buon medico ha tutti questi oscuri sensi di colpa? Eppure sembra assolutamente un uomo di rispetto, a posto! Chi è che lancia sassi alle sue finestre frantumando ogni volta i vetri? C’è qualcuno che si vuole vendicare di lui, di qualcosa accaduto in passato? Forse in passato lui era qualcun altro? E’ solo l’amore di un genitore preoccupato/disperato che lo tenta a falsare l’esame di maturità e così garantire a sua figlia il pass per il college inglese, Eden agognato? E poi c’è l’evento focale del film: il tentato stupro ai danni dell’adorata figlia che lo costringe, in maniera straziata e certo anche un po’ goffa a improvvisarsi tenente Colombo.

È tutto reale e irreale allo stesso tempo, in un luogo che è la Romania più corrotta e fredda, ma che potrebbe essere qualsiasi altro luogo; ed è proprio questo a rendere passionale e sincero il cinema di Cristian Mungiu. Non c’è ironia in questo film, così come negli altri suoi lavori, nel senso che emerge in maniera fin troppo evidente una impossibilità a essere onesti fino in fondo, con gli altri e con se stessi. Io infatti non so cosa possa provare un cittadino romeno – quale dolore – davanti a un ritratto così spietato della sua terra, così come non l’ho saputo mai chiedere a un cittadino albanese dopo aver visto l’affresco desolante di Gianni Amelio sull’Albania post comunista in Lamerica.

Come lo scioccante e intenso Oltre le colline, sul tema dell’amore lesbico soffocato dal fanatismo religioso, pellicola pluripremiata al Festival di Cannes del 2012, anche questo Un padre una figlia è stato accolto entusiasticamente all’ultima edizione del festival francese con il “Prix de la mise en scène”. Mungiu questi premi se li merita tutti, pur avendo l’etichetta dell’autore esclusivamente europeo, un tipo di cinema socialmente impegnato e lento, che non è in grado di far presa sul pubblico americano. Il suo è un cinema dalla tensione costante, ci si aspetta infatti che accada sempre qualcosa di tremendo ritrovandosi alla fine davanti alla soluzione forse più probabile, ma ugualmente scioccante per il suo realismo, per la sua spiazzante quotidianità. Sta tutta qua la poetica di questo autore brillante. Nulla appare forzato, nonostante emerga disarmante la totale mancanza di speranza. Sembra infatti piuttosto che Mungiu ritenga la speranza – la speranza umana s’intende – un isola lontana e irraggiungibile, perché la vita vera impone dolore, privazione, ingiustizie e sopportazione.

Anche in questo film infatti, nonostante il finale sembri augurare qualcosa di buono, ovvero che la studentessa possa volare in Inghilterra e che suo padre possa venir scagionato dall’accusa di truffa, si nota qualcosa di velatamente amaro, di irrinunciabilmente pessimista.

È solo il retaggio psicologico invelenito di una generazione post-dittatoriale?

Ignazio Gori