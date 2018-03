Whisky festival, Roma. Ultimo giorno per degustazioni anche di cognac e armagnac

Degustazioni, seminari sulla mixology e area gourmet con ostriche. Al Salone delle Fontane a Roma si sta svolgendo la 7ma edizione del Whisky Festival con oltre 50 aziende partecipanti, 1500 etichette in degustazione, brand provenienti da tutto il mondo e guest di livello internazionale. Potrete degustare whisky provenienti da Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone e anche l’unico whisky – ad ora – prodotto in Italia, ma c’è una novità: la nuova area dedicata ai Cognac e Armagnac. Nell’area ci sono anche sei cocktail bar: tre da Roma, il The Jerry Thomas Project, l’Argot e il Freni e Frizioni e altri tre bar provenienti dal resto d’Italia. Inoltre, all’interno del salone è stato allestito uno spazio dedicato alle bottiglie vintage e rare portate da un collezionista e amatore del settore. E come ogni anno il nuovo imbottigliamento ufficiale in serie limitata di Roma Whisky Festival sarà in vendita presso lo shop. Non solo drink al festival: è prevista anche un’area gourmet e degli abbinamenti con il whisky, dalle ostriche bretoni al salmone scozzese, dal cioccolato all’haggis.

Roma Whisky Festival by Spirit of Scotland nasce nel 2012 grazie alla passione per gli eventi di uno dei due fondatori, Andrea Fofi e per quella del whisky da parte di Rachel Rennie, ma soprattutto per la mancanza a Roma di un evento sul mondo del distillato. La compagine si è allargata con l’arrivo di Pino Perrone, Emiliano Capobianco e Andrea Franco e la manifestazione è cresciuta in modo esponenziale, al punto tale da poter essere annoverata tra i Festival internazionali di maggior rilievo.



Orari

Domenica 4 marzo dalle ore 14:00 alle ore 21:30

Biglietto:

Intero: 10 euro – dà diritto al bicchiere serigrafato del Festival, alla racchetta porta bicchiere e alla Guida

Ridotto: 7 euro – per accompagnatori che non bevono e non prevede le upgrades del biglietto intero.

Le degustazioni saranno a pagamento e il sistema sarà quello dei gettoni del valore di 1 euro ciascuno. Il prezzo di ciascuna degustazione sarà a discrezione di ciascun espositore.

Per informazioni:www.romawhiskyfestival.it