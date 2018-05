Ridolini e la collana della suocera, il film di Larry Semon

Una riscoperta inattesa vale quanto una sensazionale nuova scoperta, e ha un valore aggiunto quando dal fango del sommerso si pesca un vero e proprio gioiello. E’ il caso della nuova edizione edita dalla Penny Video del film antologico “Ridolini e la collana della suocera” masterizzato da materiali d’epoca e con doppiaggio originale, collage di comiche del periodo 1919-1923 cucite insieme nel 1953 per il mercato italiano, con la presentazione e commento di Tino Scotti.

In questo film troviamo Larry Semon al suo meglio, prima che la debacle de Il Mago di Oz del 1925 (versione pre-Judy Garland) non lo facesse cadere in disgrazia, fino alla morte prematura che lo colse nel 1928 a soli trentanove anni. Considerato il maestro della comicita’ slapstick americana, Larry Semon si e’ differenziato da Buster Keaton, da Chaplin e da Laurel e Hardy (Stanlio e Ollio) per la plasticita’ delle sue comiche carambolesche al limite del fumettistico, influenzando non poco gli emulatori, dagli Abbott e Costello (Gianni e Pinotto) e ai nostri Villaggio e Pozzetto con Le Comiche di Neri Parenti. Ne la collana della suocera, il nostro eroe ne combina di tutti i colori; come un Pierino ante-litteram si fa cacciare da scuola per le continue marachelle, viene assunto come improbabile garzone in una fattoria grazie a Dolly, ragazza di cui e’ innamorato per essere infine cacciato anche stavolta … ma la fortuna ride al protagonista quando nel finale riesce a restituire alla legittima proprietaria, la suocera, una preziosa collana di perle, rubata da un gruppo di gangsters con l’aiuto di un furbissimo scimpanze’ ammaestrato. Tra le curiosita’ cinefile in evidenza una piccola parte di un giovane Oliver Hardy.

Enzo Pio Pignatiello e Denis Zanette, appassionati studiosi e ricercatori del cinema comico d’essai, nonche’ curatori di questa nuova edizione, imperdibile per gli appassionati e non solo, hanno saputo con la loro pazienza e dedizione riportare alla memoria collettiva un frammento dimenticato del cinema muto, un patrimonio che merita di sopravvivere. Viaggiare nel tempo – come mostratoci da Zemeckis – costa fatica e una grossa dose di fortuna, ma grazie a Larry Semon e agli altri ”scienziati della risata” si puo’ farlo comodamente seduti sul divano di casa, esorcizzando le disgrazie del presente.

La vera chicca del DVD e’ contenuta negli extra, con la purtroppo incompleta comica ROOMS & RUMORS rimusicata dal jazzman triestino Paolo Venier.

Ignazio Gori

***

RIDOLINI E LA COLLANA DELLA SUOCERA, regia LARRY SEMON con LARRY SEMON, LUCILLE CARLISLE (USA, 1919-1923, 79 min. PENNY VIDEO 2018, a cura di Enzo Pio Pignatiello e Denis Zanette)